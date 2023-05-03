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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل اتصالات النواب يشارك بجلسات الحوار الوطني.. ويؤكد: انطلاق جديد للدولة المصرية

صدى البلد

شارك النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن في الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم، مؤكدا أن انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم، هو انطلاق جديد للدولة المصرية وما تشهده من تجمع لكافة الأفكار والرؤى السياسية التي من شأنها خدمة الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف وكيل اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني هي سابقة تاريخية في تاريخ مصر السياسى، وتمثل توجها جديدا فى إطار الجمهورية الجديدة التى تقوم على المشاركة في بناء الوطن والاستماع إلى كل المصريين من كافة الاحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة في وطن يتسع الجميع.

وأشار النائب إلى أنه تمت دعوته لجلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء لحضور المناقشات وإبداء الآراء، موجها الشكر لمجلس امناء الحوار الوطني على تلك الدعوة وظهور الفعاليات بالشكل اللائق لمصر، قائلا: الجميع اليوم يتناقش من اجل مصلحة الوطن.

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتصالات النواب الجلسة الإفتتاحية الجمهورية الجديدة الحوار الوطني

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