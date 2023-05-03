برلماني: كلمة الرئيس بالحوار الوطنى أكدت على أهمية تبادل الرؤى لصالح الوطن

ثمن النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني، والتي أكد فيها على اهمية التحاور وتبادل الرؤى لصالح وطننا العزيز.

مصر أمام حوار مفتوح

وأضاف نويصر فى بيان له، أن مصر أمام حوار مفتوح داعم لعرض مختلف وجهات النظر وإحداث التقارب بينها لتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن فى آن واحد وليس مصلحة كيان أو طرف بعينه.



كما ثمن النائب أحمد سعد نويصر، ان البداية القوية للحوار الوطني والذى يجتمع فيه كل فئات المجتمع على طاولة واحدة يتشاركون الآراء و المقترحات من خلال مساحات مشتركة لتنعكس كل هذه الجهود لمصلحة الوطن والمواطن المصري.

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، وسط مشاركة فعالة من جميع فئات الوطن.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سوف تنطلق اليوم، مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.