قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن الضربات الصاروخية المكثفة التي شنتها القوات الجوية الروسية قضت على احتياطيات الجيش الأوكراني وقللت بشكل كبير من فرص نجاح الهجوم المضاد.

وقالت المجلة: "لقد استنفد الجيش الروسي بشكل خطير مخزون الأسلحة الأوكرانية بسلسلة من الضربات القوية على مستودعات الذخيرة”.

وأضافت: “وفقًا للمصادر الغربية، يمكن أن تقوض بشكل كبير فرص نجاح الهجوم الأوكراني الوشيك. نضوب القوات الأوكرانية هو على خلفية شائعات عن اقتراب الصراع لصالح موسكو".

وأشارت إلى أن عمل الطيران الروسي لم يؤد فقط إلى تدمير المعدات العسكرية الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولكن أيضًا إلى خسائر كبيرة بشكل خاص بين أفراد قوات الأمن في كييف في الأيام الأخيرة.