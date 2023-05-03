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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان رئيس تشريعية الشيوخ من قريته بالمنوفية.. صور

تشييع جثمان المستشار
تشييع جثمان المستشار عبد الله عصر

شيع العشرات من أهالي قرية سنتريس بمركز اشمون في محافظة المنوفية جثمان المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ورئيس القضاء الأعلى الأسبق، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي المستشار عقب صلاة العصر بحضور العشرات من أهالي القرية والمستشارين والقضاة من مسجد أبو فراج بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية الذين أكدوا أنه لم ينقطع عن قريته بل كان يساعد الكبير والصغير ومعروف عنه حسن الخلق.

فيما توافد العشرات من مستشارين وقضاة مصر لتقديم واجب العزاء الذين أقيم بالبر الشرقي أمام منزله بالقرية.

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كما حرص اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ونائبة محمد موسي وعدد من التنفيذين بالمحافظة علي تقديم واجب العزاء.

يذكر أن المستشار عبد الله عصر توفي عن عمر يناهز 73 عاما وشغل عدة مناصب بالقضاء ومنها رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأسبق .

جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
جنازة المستشار عبد الله عصر
محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء
محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء
مجلس الشيوخ محافظة المنوفية المنوفية المستشار عبد الله عصر اللجنة التشريعية والدستورية

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