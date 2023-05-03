في حالة الفوز على الأهلي.. أحمد حسن يزف بشرى لـ لاعبي بيراميدز

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن قرار جديد لإدارة نادي بيراميدز في حال الفوز على الأهلي والحصول على بطولة السوبر.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، "بيراميدز يرهن رفع العقوبات على لاعبي الفريق الخاصة بالخروج من الكونفدرالية بحصد السوبر".

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز، إرجاء العقوبات الموقعة على لاعبي الفريق عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية، ورفعها في حال الفوز أمام الأهلي في السوبر المصري.

ورهن مجلس إدارة بيراميدز، رفع العقوبات على لاعبي الفريق الخاصة بالخروج من الكونفدرالية بحصد كأس السوبر المصري.