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رئيس التحرير
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أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث تتصدر أسعار الدواجن، مؤشرات البحث اليومية، كنوع من الروتين اليومي، إلا أن المفاجأة كانت في هبوط أسعار الدواجن وتحديدا الفراخ البيضاء بشكل فاق التوقعات، واستقرت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، حيث سجل سعر كيلو الفراخ فى محلات الدواجن بداية من 72 جنيها، ووصل سعرها فى المزرعة بين 67- 68 جنيها فقط، كما سجلت أسعار الفراخ البلدى فى المزرعة 88 جنيها.

شاهد الفيديو:

استقرت أسعار الدواجن اليوم، وتحديدا أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة، حيث سجلت 67 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 72 جنيها، بانخفاض قيمته 4 جنيهات دفعة واحدة.

جاء استقرار أسعار الدواجن اليوم في الأسواق، بعدما سجلت ارتفاعات كبيرة قبل عدة أيام، حيث يتفاوت السعر بمقدار جنيها أو جنيهين حسب المنطقة.

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