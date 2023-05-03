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برلمان

تجهيز غرفة عمليات للمتابعة| نص كلمة رئيس حزب المصريين الأحرار بالحوار الوطني

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار

يقدم موقع صدى البلد نص كلمة الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار في جلسة افتتاح الحوار الوطني وجاءت كالآتي:

أكد عصام خليل  رئيس حزب المصريين الأحرار، أن اليوم نجتمع معا في حفل مصري خالص يعبر عن أحد معالم الجمهورية الجديدة في فتح مساحات المشاركة والحوار بين أبناء الوطن المفدى من كافة القوى و المكونات المصرية سياسية ونقابية ومجتمعية وغيرها.

امتياز غير مسبوق عبر التاريخ

 

وأضاف “خليل” خلال كلمته بجلسة افتتاح الحوار الوطني أنه مع انطلاق مسار الحوار الوطني الذى يمثل امتياز غير مسبوق عبر التاريخ يتعين علينا أن نعبر عن بالغ الشكر والتقدير والعرفان الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى دعا وتبني مبدأ الحوار الوطني ليكون متسع لكل آراء واسهامات الرؤية والأفكار في تكوين الجمهورية الجديدة.

 

وتابع حديثه قائلا: "من هنا الشكر موصول لمجلس أمناء الحوار الوطني أمينا وأعضاء والأمانة الفنية والأكاديمية الوطنية للتدريب وكل من ساهم بالمقترحات في هذه التجهيزات أو من ساعد في الظهور بهذه الصورة المبشرة".

وأشار رئيس المصريين الاحرار الى ان الحوار الوطني هو اللبنة الأولى للمشاركة الوطنية في وضع أولويات العمل الوطني والدعائم الرئيسية للوصول الى الجمهورية الجديدة علشان مصر اللي بنحلم بيها.

واكد الحوار يعتبر مؤشرا على أن اهم دعائم الجمهورية الجديدة هو المشاركة الفعالة بين جميع أبناء الوطن وخلق مساحات مشتركة للعمل والبناء معا حتى اذا اختلفوا في الآراء_ طالما لم تلطخ يده بالدماء أو تورط في تحرض عليه.


وتابع: "أننا وعموم المتحاورين بات علي عاتقنا مسؤوليات فيما سيخرج عن الحوار من معطيات، ويجب ان نضع نصب اعيننا مصلحة مصر أولا متجردين من المكاسب الحزبية او الشخصية فإن الوطن أبقي والجميع إلي زوال".


وأضاف أنه وجب أن تتضمن المخرجات والمقترحات رؤى جديدة ومبتكرة، واضعين في الاعتبار إمكانيات مصر في الوضع الراهن والظروف المحيطة بنا إقليميا ودوليا، وان تتسم جلسات الحوار بسعة الصدر دون ان يتحول الى ساحة مبارزة كلامية فضفاضة لا تغني ولا تثمن.

وأكد أن حزب المصريين الأحرار منذ أن تلقى الدعوة قد قام بتقديم المقترحات ذات الأولوية من وجهة نظر الحزب متفقا مع أهدافه ومبادئه واضعين في الاعتبار رصد الحالة في كل محور من المحاور الثلاثة واسبابها وطرق حلها بحلول موضوعية، وقد قمنا بترشيح خبراء في كل محور ولجنة وملف من الملفات، والحزب على استعداد بالمساهمة في أي تكليف سواء كان من اللجان او من القائمين على الحوار حتي يخرج بكل ما يخدم الوطن العزيز.

متابعا أن  حزب المصريين الأحرار يقوم الآن بتجهيز غرفة عمليات للمتابعة في جلسات الحوار والمساهمة في تسويقها عالميا من خلال منصات التواصل الاجتماعي العالمية وترجمة ما يصدر عنه للبيانات الرسمية بعدة لغات حتى يعلم القاصي والداني ان مصر يوجد بها إرادة من فولاذ لا تلين لعبور كل الازمات والتحديات والتغلب على كل المؤامرات بفضل الله وتحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي حماية رجال قواتنا المسلحة وشرطتنا البواسل وأجهزة ومؤسسات مصر الساهرة.

أبناء الوطن افتتاح الحوار الوطني التواصل الاجتماع الجمهورية الجديدة الحوار الوطني الدكتور عصام خليل

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