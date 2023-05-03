برلمانية: استعادة دور قصور الثقافة في التنوير أمر ضروري لمواجهة التطرف

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من لقاء على أن استعادة الهوية المصرية ستكون بنشر الهوية الثقافية المصرية.

وأشارت "الطباخ"، خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني"، إلى أن الدولة المصرية عانت من التطرف في الأفكار وهو ما دفع ثمنه أجيال كاملة، وهو ما دفع التنسيقية لتبني ودراسة ملف هام وهو قصور الثقافة والعمل على إعادتها إلى ما كانت عليه كمنبر للثقافة والتنوير.

وأكدت الطباخ، على أن دراسة ملف قصور الثقافة عمليا أثبتت أن هناك قصورا تشريعيا يحتاج لاستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية لمعالجته، حتى يضمن عودة الجماهير لارتياد قصور الثقافة، وإعادة الثقة فيما تقدمه.

وقالت إن التنسيقية جاهزة لتقديم أوراق عمل ودراسات متكاملة سواء للحوار الوطني أو للمجالس النيابية بخصوص ذلك الأمر.