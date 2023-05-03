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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يصل لمليون ونصف.. اعرف شروط القرض الحسن للسيارة الكهربائية من بنك إسلامي

قرض تمويل سيارة
قرض تمويل سيارة كهربائية

يعتبر قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن البعض يبحث عن تفاصيل القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تقدمها بعض البنوك بشروط خاصة.

ويطرح بنك فيصل الإسلامي عددا من القروض الحسنة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل تمويل السيارات، شراء الوحدات السكنية، وغيرها.

يقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط مرابحات تمويل السيارات الكهربائية من بنك فيصل الإسلامي خلال هذا التقرير، وفقا لما نشره البنك على موقعه الإلكتروني.

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قرض بنك فيصل الإسلامي

يضع بنك فيصل الإسلامي عدة شروط لتمويل شراء السيارات الجديدة، والتي جاءت كالتالي...

-التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

-تمويل يصل إلى 1.5 مليون جم.

-تمويل يصل إلي%80 من قيمة السيارة.

-مدة سداد تصل إلى10 سنوات.

-سن العميل لا يقل عن 21 عاماً.

-مصاريف إدارية %0.5 من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.

-أسعار عائد تنافسية.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة

-بطاقة رقم قومي سارية + إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

-شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل، وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمد من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل.

-كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد).

-عرض سعر بالسيارة المطلوب شرائها.

 

قرض أحكام الشريعة الإسلامية تمويل السيارات السيارات الكهربائية بنك

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