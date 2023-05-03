اندلاع حريق في مصنع بلاستيك بالمدينة الصناعية في أسيوط

اندلع حريق في مصنع بلاستيك بالمدينة الصناعية ببني غالب بمركز أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في مصنع بلاستيك بالمدينة الصناعية ببني غالب.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في مصنع تجميع البلاستيك الخرده ملك " وحيد. ر. أ" يقوم المصنع على تجميع البلاستيك الخردة وإعادة تدويره ونقلها إلى المصانع لإعادة التصنيع.



أسفر الحادث عن احتراق محتويات المصنع دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.