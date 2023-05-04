التأمين الصحي للجميع| الدولة تحضر هدية للمواطنين.. وهذا موقف المنظومة الجديدة

التأمين الصحي الشامل هو أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويقوم على ممارسة التفويض الرئاسي لاستكمال التوسع الجمهوري لمظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين وتسريع وتيرة العمل به.

وفي إطار تطبيقه في جميع أنحاء الجمهورية، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليف الرئاسي بالانتهاء من مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين عبر ضغط الجدول الزمنى رغم التحديات الاقتصادية المتعاقبة، وما تفرضه على موازنات مختلف دول العالم.

تطبيق التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات

وقال معيط، في بيان له أمس، الأربعاء، إن الوزارة أطلقت بالفعل التشغيل الإلزامي لـ منظومة التأمين الصحي الشامل، ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتجريبياً في جنوب سيناء والسويس وأسوان، على نحو يعكس حرصاً متزايداً من الدولة على التوسع التدريجي، لتحسين البنية الصحية التحتية بالمحافظات، مع مراعاة الاستفادة من التجارب التطبيقية بالمرحلة الأولى قبل الانتقال للمحافظات الكبرى، من أجل تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، بجودة عالية وتكلفة مناسبة.

وأضاف وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة بالعاصمة الإدارية، أن “الفحص الاكتواري الأخير يعكس استقرار مصادر التمويل والقدرة على التوسع التدريجي بالمحافظات، حيث نركز على بناء الاحتياطات المالية اللازمة لضمان الوصول للمحافظات الأكثر كثافة، ومد المظلة التأمينية لكل أنحاء الجمهورية، باعتبار ذلك أحد الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية التي تستهدف التوزيع العادل لموارد الدولة، بشكل يُراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها”.

ولفت إلى أنه يتم الفحص الاكتواري للنظام المالي للمنظومة كل 4 سنوات على الأقل، لضمان تعزيز الاستدامة المالية، بما يُحقق المستهدفات المنشودة.

76 مليار جنيه إيرادات وفوائض تتجاوز 69.5 مليار

وأوضح معيط أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام 2018 وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، حيث تم تحقيق إيرادات أكثر من 76 مليار جنيه، وفوائض مالية تتجاوز 69.5 مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية فبراير 2023، متضمنة عوائد استثمار بنحو 16.5 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية 3.9 مليار جنيه حتى فبراير 2023، بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

من ناحيتها، قالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر.

وأضافت أن هذه الخدمات تغطي كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.

أعداد المسجلين في التأمين الصحي الشامل

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 83% من سكان بورسعيد و81% من الأقصر و72% من الإسماعيلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتسق مع المؤشرات العالمية التي تأخذ في اعتبارها زيادة العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت أنه يتم التعامل الإيجابي مع هذا الأمر بتعزيز الوعي لدى فئات العمالة غير المنتظمة، وفي سبيل ذلك انطلقت العديد من حملات التوعية الميدانية بأهمية التسجيل، وتحديث البيانات، مع إيضاح إجراءات سداد الاشتراكات، ومحددات الإعفاء، وكان آخرها حملة: “موجودين عشانك” التي جذبت آلاف المواطنين من مركز إسنا بالأقصر.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حسين، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للأطباء، إن مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة إنجاز فريد للهيئة، ويمثل طفرة نوعية في التأمين الطبي .

إطلاق 40 مبادرة صحية

وأضاف حسين، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه يجري بالفعل التشغيل الإلزامي للمنظومة ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتجريبياً في جنوب سيناء والسويس وأسوان، على نحو يعكس حرصاً متزايداً من الدولة على التوسع التدريجي، وسيتم التوسع في استحداث العديد من الخدمات الطبية. ولأول مرة بمحافظات، ومنها عمليات القساطر القلبية، والقساطر المخية، وعلاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبي، والانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية CTO، وعلاج تمدد وانسداد الشريان الأورطي بتقنيات CERAB. EVAR، وجراحات الوجه والفكين، وجراحات المخ والأعصاب، والجراحات الميكروسكوبية، وجراحات المناظير، لعلاج منتفعي التأمين الصحي الشامل بأحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأكد دور المشاركة المجتمعية للهيئة بإطلاق 40 مبادرة صحية وتوعوية منها مبادرات “اطمن علي ابنك”، ومبادرة "صحتك ثروتك" للكشف المبكر عن أورام البروستاتا، ومبادرة "اسبقي بخطوة" للكشف المبكر عن أورام عنق الرحم، ومبادرة “كن بطلًا وحارب الأمراض”، و"صحتك امسك فيها بإيديك وأسنانك" لزيادة الوعي الصحي لدي طلاب المدارس، بالإضافة إلى المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية.