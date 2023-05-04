حبس شخص لاتجاره في العملة بالقاهرة

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وبالتعامل الفنى تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" وسيارة "ملكه".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، حيث يقوم بتجميع العملات الأجنبية من المتعاملين معه عبر الصفحة المشار إليها بأسعار أقل من المتداول وبيعها بسعر السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.