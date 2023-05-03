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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجارية القليوبية : الحوار الوطني يرسم خريطة الجمهورية الجديدة

الدكتور محمد الفيومي
الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالبداية القوية للحوار الوطنى، والذي بدأت جلسته الافتتاحية، اليوم.

مشيرا إلى أن الحوار نجح في فتح الأبواب المغلقة والجسور التي كانت متقطعة تماما، والبدء في مرحلة جديدة، تقوم على حوار بناء يشمل كافة الأطراف السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني،  وهذا يؤكد على جدية الدعوة للحوار الوطني.


وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن الحوار الوطني، هو بوابة يتم من خلالها توصيل مقترحات وما يشعر به المصريون إلى الجهات المسئولة، وأن كل مخرجاته سترفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لكي يتم إقرارها بعد ذلك في شكل قرارات أو تشريعات، مشيراً إلى أن الصورة الرائعة التى شاهدناها اليوم يجب أن تكتمل وتستمر حتى الإنتهاء من صياغة آراء وأفكار مميزة، تساهم في حل مشكلات مصر في جميع المجالات، فالحوار الوطنى سيرسخ لمرحلة جديدة من عمر الوطن، مرحلة تعزز فيها حرية الرأي والتعبير و الاختلاف من أجل مصر.

 

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وثمن رئيس تجارية القليوبية، قرار استبعاد ٣ قضايا من طرحها على جلسات الحوار وهي: أولا: أنه لا مساس بالدستور القائم الآن، حيث إن تعديله أو تغيير مصيره في المجلس، ثانياً: السياسة الخارجية المصرية أهدافها متفق عليها بالإجماع، ثالثاً: الأمن القومي الإستراتيجي، حيث إن هناك ثقة تامة في كيف يدار هذا الملف من قبل القوات المسلحة المصرية.

مشاركة كافة المؤسسات

وتابع "الفيومي"، أن الحوار الوطني يشارك فيه جميع الأحزاب السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يؤكد على حرص القيادة السياسية على إتاحة مناخ ديمقراطي يتم من خلاله مناقشة القضايا وعرض وجهات نظر ومقترحات من شأنها تحقيق ما يتطلع إليه المصريين، وهو بداية حقيقية نحو الجمهورية الجديدة التي تبني على حرية الرأي ومشاركة جميع المصريين.

كانت قد انطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء 3 مايو، وسط مشاركة فعالة من جميع فئات الوطن، وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سوف تنطلق اليوم، مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقي الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

الحوار الوطني مجلس النواب أمناء الحوار الوطني القوى السياسية القليوبية

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