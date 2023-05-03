بـ4 كلمات فقط.. مرشح رئاسي أمريكي يحمل زيلينسكي مسئولية الحرب

قال روبرت إف كينيدي جونيور، المرشح الرئاسي الأمريكي، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كان بإمكانه تجنب الصراع مع روسيا إذا صرح علانية بأن أوكرانيا ليس لديها نية للانضمام إلى الناتو، لكن الضغط من البيت الأبيض والمسؤولين الراديكاليين في حكومته لم يسمح له بذلك.

أربع كلمات

وكتب كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الخامس والثلاثين لأمريكا، جون إف كينيدي، في تغريدة علي حسابه بموقع “تويتر”: “كما أشار بنيامين أبيلو في كتابه الرائع كيف جلب الغرب الحرب إلى أوكرانيا، كان بإمكان زيلينسكي أن يتجنب بالتأكيد حرب عام 2022. مع روسيا بقول أربع كلمات ببساطة: "لن أنضم إلى الناتو".

واضاف: ”بعد أن استسلم لضغوط المحافظين الجدد في إدارة بايدن والعناصر الفاشية العدوانية في الحكومة الأوكرانية، قام زيلينسكي بدمج جيشه مع جيش الناتو”.

وتابع: “كانت هذه استفزازات لطالما أطلق عليها دبلوماسيون أمريكيون كبار مثل مهندس السياسة الخارجية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية جون كينان ووزير الدفاع الأمريكي السابق بيل بيري والسفير الأمريكي السابق في موسكو جاك ماتلوك "خطوطًا حمراء" للقيادة الروسية”.