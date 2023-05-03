للمتزوجين.. 10 أطعمة تحسن العلاقة الزوجية وتزيد الرغبة

هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها قبل العلاقة الزوجية ، بما في ذلك تجربة الأطعمة الطبيعية ، وممارسة تقنيات تخفيف التوتر ، وإجراء تعديلات على نظامك الغذائي ونمط حياتك.

فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في حياتك اليومية والتي يمكن أن تساعدك.

ضع في اعتبارك هذه الأساليب الطبيعية:

تناول فواكه معينة

هناك القليل من الأدلة التي تدعم فعالية بعض الأطعمة ، ولكن لا ضرر من التجربة.

يعتبر التين والموز والأفوكادو ، على سبيل المثال ، من الأطعمة التي تزيد من الرغبة الجنسية ، أو من الأطعمة المثيرة .

توفر هذه الأطعمة أيضًا فيتامينات ومعادن مهمة يمكن أن تزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وتعزز حياة جنسية صحية.

2. جرب تناول الشوكولاتة

على مر التاريخ ، كانت الشوكولاتة رمزًا للرغبة ، ليس فقط بسبب مذاقها اللذيذ ولكن أيضًا بسبب قدرتها على تحسين العلاقة الزوجية .

شوكولاتة عن المواد الكيميائية مثل السيروتونين، والتي يمكن أن تنتج بعض الآثار المثيرة ورفع الحالة المزاجية.

قد يشارك السيروتونين أيضًا في تنظيم تدفق الدم إلى الأنسجة التناسلية عن بعض خصائصه التي تعزز الرغبة .

كما أن الشوكولاتة والمحار والثوم والحلبة هي أمثلة قليلة على الأطعمة التي غالبًا ما تعتبر من المنشطات الطبيعية . ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم ما إذا كان أي من هذه المكونات يمكن أن يؤثر على الدافع الجنسي أو الوظيفة.