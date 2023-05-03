عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية الهاوية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن تخلي العالم عن الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال بيبي إسكوبار، المحلل الجيوسياسي والصحفي المخضرم، إن التخلي عن الدولار الأمريكي يتجه نحو تحقيق تقدم كبير بسبب الاستياء العالمي المتزايد من الرأسمالية الأمريكية.

قمة بريكس

وحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، قال إسكوبار: “إنها كرة ثلجية عملاقة في جميع أنحاء العالم. لا يمكننا حتى مواكبة ذلك. من المهم جدًا ما ستتم مناقشته في قمة بريكس في جنوب إفريقيا. هذا من المحتمل أن تكون لحظة مفترق الطرق حيث تسير الأمور بعد ذلك “.

وأوضح إسكوبار أن “عددًا متزايدًا من البلدان في جنوب الكرة الأرضية تقوم بالحسابات وتخلص إلى أن الدولار الأمريكي ليس آمنًا، حيث أدى الجمع بين سياسة العقوبات الأمريكية الصارمة والإنفاق الحكومي المتهور إلى الحد بشكل كبير من جاذبية الدولار الأمريكي على المستوى الدولي”.

وأضاف: “إذا كنت ترغب في تحليل الأنماط خلال العقدين الماضيين، فأنت بحاجة إلى فهم حقيقة أنه إذا كنت غنيًا بالسلع وإذا كنت دولة رأسمالية منتجة وقررت إصدار عملة، فسيتم احترامها دوليًا لأن الناس سيعرف أنها تستند إلى الحقائق، والمصدر الفعلي، والثروة الفعلية”.

عملة جديدة.. تحرك من روسيا للتخلي عن الدولار الأمريكي

الدولار يسقط بقوة عالمياً.. اعرف الأسباب

وقال إسكوبار: “هذا مخالف للنظام الذي لدينا الآن، والذي كنت أسميه رأسمالية الكازينو لسنوات. إنها مستقبلية، إنها رهانات وافتراضات. قد تسير الأمور بشكل صحيح أو خاطئ. إذا خسرت، تخسر كل شيء. غالبًا ما تفوز واشنطن لأن واشنطن هي من تطبع العملة. إنه مدعوم بشيء من قبل بلد يدين الآن بـ 30 تريليون دولار في الدين الوطني ولن يكون قادرًا على سداده أبدًا”.

وأضاف: “مما زاد الطين بلة، أن الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جعلت الاقتراض بالدولار مكلفًا للجميع تقريبًا في العالم. قبل تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حذرت كريستالينا جورجيفا ، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، في يناير 2022 من أن رفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة قد يأتي بنتائج عكسية على الاقتصاد العالمي وخاصة على البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالدولار”.

وتهدد الأزمة المصرفية الأمريكية المستمرة بمزيد من زعزعة استقرار الأسواق المالية الدولية، حيث لا توجد دولة في العالم تريد أن تصاب بنزلة برد عندما يعطس الاقتصاد الأمريكي، بينما لا تزال ذكريات الأزمة المالية لعام 2008 باقية.

وقال إسكوبار: “يقولون، انظر، لماذا يجب أن نخضع لهذا النوع من الترتيبات؟.. وبالطبع، من قبل، كما نعلم جميعًا، كانت “إمبراطورية القواعد”، أكثر من 800 قاعدة عسكرية في جميع أنحاء العالم، وقوة الأسواق المالية، وقوة الثقافة الناعمة، وقوة ألغوا الثقافة، لكن الجنوب العالمي لم يعد يخاف بعد الآن. أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في هذه الألفية الجديدة. لم يكن لدينا هذا من قبل في القرنين ونصف القرن الماضيين، على الأقل”.

الدولار الدولار الأمريكى الاستياء العالمي الرأسمالية بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

موضوعات متعلقة

بـ4 كلمات فقط.. مرشح رئاسي أمريكي يحمل زيلينسكي مسئولية الحرب

إعلان جديد من الرئاسة الأوكرانية بشأن محاولة اغتيال بوتين

بوليتيكو: أمريكا تتدخل لمعرفة حقيقة الهجوم على الكرملين وتحديد من يقف وراءه

أول تعليق من وزير دفاع أوكرانيا علي محاولة اغتيال بوتين

إعلان صادم.. مدفيديف: لا خيار أمام روسيا إلا قتل زيلينسكي وحكومته

الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا للتخلي عن التصعيد

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

تدمير 9 ألوية للجيش.. جنرال أمريكي يكشف عن كارثة في أوكرانيا

ترشيحاتنا

انتصار روسي.. رئيس مجموعة فاجنر يعلن اقتراب سقوط باخموت

زوجته أهانت الملكة.. ترامب ينتقد دعوة الأمير هاري لحفل تتويج تشارلز

تراجع شدد لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

أسعار أوبل موكا الجديدة بالسوق المصري | صور

نوكيا تطلق موبايل قوي جدا بسعر مناسب للطبقة المتوسطة

بمشاركة حجازي وحامد .. الاتحاد يخسر من التعاون في الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ