بداية الهاوية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن تخلي العالم عن الدولار الأمريكي

قال بيبي إسكوبار، المحلل الجيوسياسي والصحفي المخضرم، إن التخلي عن الدولار الأمريكي يتجه نحو تحقيق تقدم كبير بسبب الاستياء العالمي المتزايد من الرأسمالية الأمريكية.

قمة بريكس

وحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، قال إسكوبار: “إنها كرة ثلجية عملاقة في جميع أنحاء العالم. لا يمكننا حتى مواكبة ذلك. من المهم جدًا ما ستتم مناقشته في قمة بريكس في جنوب إفريقيا. هذا من المحتمل أن تكون لحظة مفترق الطرق حيث تسير الأمور بعد ذلك “.

وأوضح إسكوبار أن “عددًا متزايدًا من البلدان في جنوب الكرة الأرضية تقوم بالحسابات وتخلص إلى أن الدولار الأمريكي ليس آمنًا، حيث أدى الجمع بين سياسة العقوبات الأمريكية الصارمة والإنفاق الحكومي المتهور إلى الحد بشكل كبير من جاذبية الدولار الأمريكي على المستوى الدولي”.

وأضاف: “إذا كنت ترغب في تحليل الأنماط خلال العقدين الماضيين، فأنت بحاجة إلى فهم حقيقة أنه إذا كنت غنيًا بالسلع وإذا كنت دولة رأسمالية منتجة وقررت إصدار عملة، فسيتم احترامها دوليًا لأن الناس سيعرف أنها تستند إلى الحقائق، والمصدر الفعلي، والثروة الفعلية”.

وقال إسكوبار: “هذا مخالف للنظام الذي لدينا الآن، والذي كنت أسميه رأسمالية الكازينو لسنوات. إنها مستقبلية، إنها رهانات وافتراضات. قد تسير الأمور بشكل صحيح أو خاطئ. إذا خسرت، تخسر كل شيء. غالبًا ما تفوز واشنطن لأن واشنطن هي من تطبع العملة. إنه مدعوم بشيء من قبل بلد يدين الآن بـ 30 تريليون دولار في الدين الوطني ولن يكون قادرًا على سداده أبدًا”.

وأضاف: “مما زاد الطين بلة، أن الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جعلت الاقتراض بالدولار مكلفًا للجميع تقريبًا في العالم. قبل تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حذرت كريستالينا جورجيفا ، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، في يناير 2022 من أن رفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة قد يأتي بنتائج عكسية على الاقتصاد العالمي وخاصة على البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالدولار”.

وتهدد الأزمة المصرفية الأمريكية المستمرة بمزيد من زعزعة استقرار الأسواق المالية الدولية، حيث لا توجد دولة في العالم تريد أن تصاب بنزلة برد عندما يعطس الاقتصاد الأمريكي، بينما لا تزال ذكريات الأزمة المالية لعام 2008 باقية.

وقال إسكوبار: “يقولون، انظر، لماذا يجب أن نخضع لهذا النوع من الترتيبات؟.. وبالطبع، من قبل، كما نعلم جميعًا، كانت “إمبراطورية القواعد”، أكثر من 800 قاعدة عسكرية في جميع أنحاء العالم، وقوة الأسواق المالية، وقوة الثقافة الناعمة، وقوة ألغوا الثقافة، لكن الجنوب العالمي لم يعد يخاف بعد الآن. أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في هذه الألفية الجديدة. لم يكن لدينا هذا من قبل في القرنين ونصف القرن الماضيين، على الأقل”.