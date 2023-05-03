انطلاق مبادرة احمي ولادك بشمال سيناء لحماية الطلاب من الإيذاء النفسي

نفذت محافظة شمال سيناء ، مبادرة " احمي ولادك " بمراكز الشباب على مستوى المحافظة

برعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،وتوجيهات العميد أسامة الغندور وكيل أول الوزارة السكرتير العام .



وقالت مني علي أبو بكر مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، انه تم تنفيذ ندوة بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش، بعنوان ( العنف داخل وخارج المدرسة).

وتم التعريف بدور وحدة حماية الطفل وطرق التبليغ عن طريق خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ، او عن طريق جروب الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء على فيسبوك، او التواصل مع الوحدة العامة بديوان عام المحافظة، او مع الوحدات الفرعية بمجالس المدن.

العنف بين الطلبة:

كما ذكرت أنواع العنف والأسباب المؤدية لاستخدام العنف بين الطلبة ، وأشارت الي العنف النفسي والذي يؤثر صحيا علي الإنسان ويسبب ندوبا بالقلب ممكن ان تؤدي الي الوفاة.



وأوضحت أثر المشاكل الأسرية وانفصال الوالدين علي الأطفال الذي يؤدي الي زيادة العنف عند الاطفال .

كما أوصت بتكوين صداقة مع الام والاب والرجوع اليهم في حالة تعرضهم لأي خطر ، ووجهت الفتيات بعدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي من حيث الصداقات حتي لا يقعن فريسة للابتزاز الالكتروني وهو ما يعتبر عنف نفسي .

وأشارت الي كيفية التعامل في حالة تعرض احداهما للابتزاز الالكتروني، وذلك بعدم الرد علي المبتز وعدم مسح المحادثات والتبليغ علي رقم ( ١٠٨ ) الخط الساخن لمباحث الانترنت او التواصل مع خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ او مع الوحدة العامة لحماية الطفل .



واختتمت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بتوضيح طرق نبذ العنف بنشر ثقافة التسامح وتكوين صداقة بين الاطفال والاباء واستخدام قوة العقل وتحفيز الأنشطة الرياضية والثقافية .



وأوضح النقيب عبد الرحمن التبجي من مديرية أمن شمال سيناء اثر التنمر على الاطفال واوضح كيفية مواجهته ،وأشار الي العقوبة القانونية في حالة استخدام العنف بين الاطفال وان القانون يجرم ذلك وحدد المرحلة العمرية من ٧ سنوات الي ١٥ عاما يتم ايداع الاطفال والاحداث.

وأكد ايهاب الزهار علي ضرورة التواصل مع الوالدين وعدم استخدام العنف وان سلوك التنمر والسخرية يؤذي الشخص نفسيا ودائما المتنمر لديه مشاكل نفسية وأوصي الاطفال بضرورة التواصل مع من هم مسؤلين بمكان تواجدهم .

كما وجه فضيلة الشيخ رمضان جودة معوض من منطقة وعظ شمال سيناء ان الإسلام دين التسامح وقد حثنا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام علي المعاملة بلين ورفق مستعينا في ذلك بالاحاديث النبوية ، وقص علي الاطفال قصة عن الصحابة عن أثر السخرية من بعضهما البعض وان هذا السلوك مرفوض في الاسلام لانه يؤذي الشخص نفسيا .

وأوضح هيثم سعيد الاخصائي الاجتماعي بالوحدة الفرعية لحماية الطفل بالعريش، عن الاثار النفسية التي تعود علي الانسان بسبب العنف والتنمر وانه يؤدي الي حالات الاكتئاب والعزلة وممكن ان يؤدي الي قتل النفس.