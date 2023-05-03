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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجفاف يهدد أوروبا.. اشتعال صراع كبير على المياه في القارة العجوز

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "بوليتيكو”، في تقرير لها، إن الجفاف الذي ضرب العديد من المناطق في قارة أوروبا زاد من التنافس بين دول القارة على المياه.

وأوضحت "بوليتيكو”، أن "الخزان الرئيسي الذي يخدم الملايين في إقليم كاتلونيا في إسبانيا آخذ في النفاد.. كما أدى الصراع على المياه إلى اندلاع اشتباكات في فرنسا، حيث لم تعد عدة قرى قادرة على تزويد سكانها بالمياه”.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلي “انخفاض مستوى أكبر نهر في إيطاليا وبقي على نفس مستوى يونيو العام الماضي”.

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وأكدت "بوليتيكو”، أن إدارة المياه والوصول إليها تحولت إلى قضية سياسية في القارة العجوز.

واستشهدت الصحيفة الأمريكية، بدراسة أجرتها جامعية أجريت باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، والتي تؤكد أن أوروبا تعاني من جفاف شديد منذ عام 2018.

وأوضحت "بوليتيكو”، أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل من الصعب التعافي من كارثة الجفاف، ما يعني أن القارة الأوروبية ستجد نفسها في دائرة خطيرة في ظل شح المياه.

اوروبا

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