وزير التعليم: طلبنا من المالية زيادة مكافآت المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تقدمت لوزارة المالية بمقترح لزيادة مكافآت الثانوية العامة للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة.

واضاف وزير التربية والتعليم : طلبنا لكن مش هانوعد المعلمين بحاجة ماتحسمتش.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023 ستمون موحدة فى جميع النماذج الأربعة،ة التي ستوزع داخل لجان امتحانات الثانوية العامة مع اختلاف ترتيب الاسئلة فقط

واشار وزير التربية والتعليم إلى أن كل نموذج أسئلة سوف يصحح وفق نموذج الإجابة الخاص به ولا مجال لأي “لخبطة في التصحيح”

واوضح وزير التربية والتعليم : أن كل نموذج سيبدأ بالأسئلة السهلة للوصول إلى نهاية الأسئلة حيث يتم مراعاة صعوبة الأسئلة.



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتمنى أن يحصل الملاحظين والمراقبين على أعلى مكافأة على الامتحانات، ولكنها ليست مسئولية الوزارة يجب موافقة وزارة المالية عليها أولا