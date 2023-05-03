لسة بنتناقش.. وزير التعليم يرد على مطالب عودة التحسين في الثانوية العامة

حسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، الجدل حول مطالب أولياء الامور الخاصة بـ عودة التحسين في الثانوية العامة.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن مقترح التحسين بالثانوية العامة ما زال معروضا للمناقشة ، ولم يصدر قرار رسمي ينص على عودة التحسين في الثانوية العامة حتى الآن.

وأضاف وزير التعليم : أسئلة الثانوية العامة لن تصاغ في شكل ألغاز بل تصاغ بطريقة علمية.

وأكد وزير التربية والتعليم انه تم تدريب ٣٠٠ الف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة .

وقال : تم استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة ، وتم طرح نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية العامة على شكل امتحانات الثانوية العامة.

كما شدد وزير التربية والتعليم على ان كتيبات المفاهيم سوف تتم طباعتها بشكل يتناسب مع أعداد طلاب الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم ان الوزارة حريصة على مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة هذا العام بإلغاء لجان الشغب و الغش ، ووقف التحويلات بين اللجان.