وزير التعليم : لن نرضخ لأي مطالب تدفعنا للإخلال بمنظومة الامتحانات

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن ترضخ لأي مطالب تدفع الوزارة للاخلال بمنظومة الامتحانات وضوابطها.

وقال وزير التربية والتعليم إن الامتحانات لها أصول علمية توضع وتدار بها ، وبالتالي المختصون أدرى بالقرارات الصحيحة في امتحانات الثانوية العامة.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم وضعها بطريقة علمية بواسطة بنوك الأسئلة الموجودة في المركز القومي للامتحانات.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي الان: ٣٠٪؜ من الاسئلة أسئلة بسيطة و ٤٠٪؜ من الاسئلة للمستويات العقلية المتوسطة ، و ٣٠٪؜ من الأسئلة للمستويات العليا .