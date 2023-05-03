النائبة نورا علي تشارك فى الملتقى العربي للسياحة والسفر 2032 بدبي

شاركت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، في الملتقى العربي للسياحة والسفر ٢٠٢٣ (ATM) المنعقد بدبي.

وعقدت النائبة نورا علي، عددا من اللقاءات مع ممثلي ومسئولي شركات السياحة والفنادق العالمية للتعريف بمقوماتنا السياحية المتنوعة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.

وأوضحت أن الجناح المصري المشارك في الملتقى يشهد إقبالاً كبيراً من قِبل منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملة بالسوق المصري.

يذكر أن مساحة الجناح تبلغ ٦١٢ م٢ وتم تصميمه على غرار تصميم المتحف المصري الكبير، بمشاركة ٥٤ عارضًا من شركات السياحة والفنادق ومصر للطيران وAir Cairo ونسمة للطيران.