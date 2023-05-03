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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين عام حماة الوطن: الحوار الوطني خارطة طريق لبناء الجمهورية الجديدة

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير أمين

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والتي عبرت بصدق عما يهدف آلية هذا الحوار من أجل صالح مصرنا الحبيبة ورسم ملامح الجمهورية الجديدة التي يسعى إليها المصريون جميعا

وأضاف نصير أن الحوار الوطني يمثل خارطة طريق لمستقبل وطننا الغالي من خلال مسارات تقدم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

مشيدا بالمقترحات التي قدمها كل القوى الوطنية تجاه كافة القضايا من أجل تحقيق نتائج ملموسة تطبق علي أرض الواقع

وأوضح أن مشاركة كل فئات المجتمع المصري دون إقصاء تؤكد صدق النوايا وأن هناك إرادة حقيقية وصادقة لنجاح الحوار الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية علي كافة الأصعدة

وقدم نصير الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على ما بذلوه من جهد خلال المرحلة السابقة لتحقيق أهداف وغايات الحوار الوطني الذي يتطلع إليه الشعب المصري من أجل مستقبل واعد وغدا مشرق

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