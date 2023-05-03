برلماني: الشعب المصري رقيب على الجميع في القضايا المعروضة داخل الحوار الوطني

ثمن النائب حازم عويان عضو مجلس النواب، البداية القوية للحوار الوطنى. والذي بدأت جلسته الافتتاحية، اليوم، موضحا أن الحوار نجح في فتح الأبواب المغلقة والجسور التي كانت متقطعة تماما، لبدا مرحلة جديدة .

وأضاف النائب حازم عويان ، ان خلال عام منذ دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطنى تم بناء ثقة كبيرة بين الجميع لم تكن موجودة من قبل، والآن نحن على أعتاب جلسات الحوار التي تتجلي فيه مخرجات تشريعية تليق بهذا البلد.

وأكد النائب حازم عويان، ان الرأي العام هو الضامن لمخرجات هذا الحوار وان الشعب المصري، معنا رقيب على الجميع في الطرح والدفاع عن القضايا التي سيتم مناقشتها.

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، وسط مشاركة فعالة من جميع فئات الوطن.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سوف تنطلق اليوم، مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.