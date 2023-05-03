برلمانية : مشاركة كل فئات المجتمع بالحوار الوطني دون إقصاء تؤكد صدق النوايا

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، بمشاركة الرئيس عيد الفتاح السيسى، أكدت أن الحوار الوطني يمثل خارطة طريق لمستقبل وطننا الغالي من خلال مسارات تقدم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوضحت النائبة هند رشاد في تصريحات لها أن مشاركة كل فئات المجتمع المصري دون إقصاء تؤكد صدق النوايا وأن هناك إرادة حقيقية وصادقة لنجاح الحوار الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية علي كافة الأصعدة.

وشددت رشاد ،على أهمية الانتقال من مجابهة المرحلة الاستثنائية وتثبيت دعائم الدولة، لمرحلة أكثر استدامة تدعم بناء مؤسسات الدولة

وأكدت النائبة هند رشاد ، على ان الحوار الوطنى أكثر إفادة وأثرًا، بسبب الطريقة التي نظم بها، ولأنه يضم كل فصائل المجتمع المختلفة، والناس تتعامل معه بصورة شديدة الجدية.