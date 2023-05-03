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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المشاركة غير المسبوقة في الحوار الوطني تؤكد أننا على طريق الديمقراطية

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، أن انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني جاءت في توقيت هام للغاية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي عصفت باقتصادات دول كبرى مشيرا أن هذه المشاركة الغير مسبوق في  الحوار الوطني من كافة أطياف المجتمع يؤكدا أننا نسير على طريق الديمقراطية بخطوات ثابتة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، إن مشاركة جميع أطراف القوى السياسية والمجتمعية في الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات مهما كان اختلافها من أجل الخروج بنتائج تصب في مصلحة الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن انطلاق الحوار الوطني برهن على أن القيادة السياسية لديها إرادة من حديد ولا ترى أمامها سوى مصلحة الوطن وتستطيع تخطي كافة الصعوبات والأزمات مهما بلغ حجمها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الحوار الوطني فتح الباب أمام كافة فئات وشرائح المجتمع لمائدة حوار موسعة مليئة بالأفكار والرؤى والأطروحات المختلفة لتقديم حلول لكافة مشكلات المجتمع فضلًا عن الاستماع لكافة الآراء بمختلف أيديولوجياتها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني اليوم بمثابة مؤشر حقيقي يعكس الجهود الكبيرة الذي قام بها مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل اتخاذ خطوات إيجابية وجادة وفعالة لبداية قوية وسط تحديات قوية على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا أننا بمثابة تدوين تاريخ من عُمر الوطن .
 

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