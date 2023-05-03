عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة حجازي وحامد .. الاتحاد يخسر من التعاون في الدوري السعودي

صدى البلد

خسر اتحاد جدة أمام مضيفه التعاون بهدفين لهدف في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

تقدم التعاون عن طريق فهد الرشيدي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 67.

 وفي الدقيقة 76 سجل عبد الرزاق حمد الله هدف الاتحاد الوحيد.

بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، فيما ظل اتحاد جدة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري السعودي  بـ 59 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

تشكيل اتحاد جدة

وتواجد المحترفان المصريان أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة.

وضم تشكيل اتحاد جدة كلا من:

في حراسة  مرمى  اتحاد جدة : مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان - أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو - برونو هنريكي

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود - رومارينهو - عبد الرزاق حمد الله

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

ترشيحاتنا

زيلينسكي : نسعى لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو .. فيديو

الجيش السوداني يوافق على هدنة جديدة لمدة أسبوع

اكتر من مليون جنية.. فستان كيم كارداشيان 50 ألف حبة لؤلؤ يشعل السوشيال ميديا

انتصار روسي.. رئيس مجموعة فاجنر يعلن اقتراب سقوط باخموت

زوجته أهانت الملكة.. ترامب ينتقد دعوة الأمير هاري لحفل تتويج تشارلز

تراجع شدد لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ