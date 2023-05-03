بمشاركة حجازي وحامد .. الاتحاد يخسر من التعاون في الدوري السعودي

خسر اتحاد جدة أمام مضيفه التعاون بهدفين لهدف في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

تقدم التعاون عن طريق فهد الرشيدي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 76 سجل عبد الرزاق حمد الله هدف الاتحاد الوحيد.

بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، فيما ظل اتحاد جدة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري السعودي بـ 59 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

تشكيل اتحاد جدة

وتواجد المحترفان المصريان أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة.

وضم تشكيل اتحاد جدة كلا من:

في حراسة مرمى اتحاد جدة : مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان - أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو - برونو هنريكي

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود - رومارينهو - عبد الرزاق حمد الله