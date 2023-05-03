برلماني : الجلسة الأولى للحوار الوطني تاريخية وتؤكد إصرار الرئيس على إنجاحه

وصف المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب انطلاق الجلسة العامة الأولى للحوار الوطنى اليوم بالتاريخية مشيداً بالقضايا والملفات المهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته المهمة أمام هذه الجلسة التى شهدت حرصاً كبيراً من جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية والشخصيات العامة على المشاركة فى الحوار الوطني.



ووجه " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لجميع القائمين على ادارة الحوار الوطنى مؤكداً أن متابعة مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية لما يدور داخل جلسات الحوار الوطنى وبثها على الهواء مباشرة يؤكد جدية واصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة ومختلف مؤسسات الدولة على انجاح هذا الحوار وتحقيقه لجميع أهدافه وفى مقدمتها صياغة مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم.



وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بتصريحات الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني التى أكد فيها الحوار الوطنى ليس حوارا بين نخبة أو مجموعة مثقفين، بل هو حوار يتعلق بالموضوعات التي تهم المواطنين في محاوره المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن المحور السياسى يندرج تحته 5 لجان، أولها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وأن على رأس قضاياها قضية الحبس الاحتياطي وضوابط استخدامه والمشاكل المشار بشأنه والإجراءات الاحترازية بشأن المفرج عنهم، وموضوعات تتعلق بحرية الفكر والتعبير وموضوعات تتعلق بالحريات الأكاديمية.



كما أشاد المهندس عبد السلام خضراوى بتأكيد الدكتور على الدين هلال بأن هناك لجنة خاصة بالأحزاب السياسية، على رأسها تقييم كيف نخرج من الوضع الراهن للأحزاب وأنه لا توجد ممارسة سياسة جادة بدون أحزاب نشطة وأن اللجنة ستناقش الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتفعيل نشاط الأحزاب السياسية.



وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أهمية دور اللجنة الثالثة وهى لجنة المحليات والقضية الرئيسية فيها هي مشروع قانون الإدارة المحلية وأيضاً اهمية اللجنة الرابعة الخاصة بممارسة الحقوق السياسية ونظام الانتخابات لحسم الجدل ما بين شكل النظام الانتخابى، موضوع الدوائر الانتخابية وموضوع هيئة الإشراف على الانتخابات اضافة الى الملف الخامس والخاص بالنقابات والمجتمع المدنى مشيداً بوجود ممثلين للأحزاب والقوى السياسية والخبراء والممارسين داخل هذه اللجان