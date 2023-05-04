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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. الداخلية تضبط الخارجين عن القانون بمنطقة صفط اللبن

صدى البلد

استجابت وزارة الداخلية لما نشره موقع صدى البلد في بين الناس والذي يهتم بمشاكل المواطنين تحت عنوان " سكان صفط اللبن يستغيثون: سيارات الميكروباص لا تصلح للاستخدام الآدمي".

وأكدت وزارة الداخلية لصدى البلد أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قامت بتوجيه الحملات المرورية للمنطقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ٧ سيارات متهالكة و ٤٧ مخالفة متنوعة و ٤١ رخصة متنوعة مخالفة.


كما نود الإشارة الي ان الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال الاستجابة لشكاوي المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

جاء ذلك بعدما سكان منطقة صفط اللبن التابعة لحى بولاق الدكرور فى محافظة الجيزة بسبب انتشار السيارات المتهالكة، والتى تعمل بمختلف الخطوط بسبب مدى تهالك سيارات الميكروباص وعدم صلاحيتها للنقل الآدمى إذ إن معظم الميكروباصات تشبه «علبة السردين» المغلقة من تكدس المواطنين داخلها وتعمها الفوضى والعشوائية، فـ«الميكروباص» معظمه متهالك، ولا توجد به نوافذ زجاجية، ولا توجد بطانة للسيارة، وفرش المقاعد مقطع، بالإضافة إلى عدم وجود مصابيح إضاءة للإشارات، وكانت المفاجأة أن بعض السيارات لا تحمل لوحات معدنية نهائيًا ولا يعترضها أحد.

 

يقول المواطن على أحمد، فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد": ما باليد حيلة ومافيش أمامنا غير كده وإن السيارات يقودها صبية، ما يهدد حياة المواطنين، فضلا عن تعطلها بصفة مستمرة فى الشوارع وحدوث أزمات مرورية.

 

وأضاف: أستقل يوميًا الميكروباص، ولا توجد أى وسائل أمان داخله، ومعظم الميكروباصات متهالكة، والمرور يتركها تسير بكل حرية، لكن لا يوجد حل آخر، ومضطر أركب حتى ألحق عملى فى الصباح، وأثناء العودة إلى منزلي.

 

وأشار إلى أن سائق الميكروباص لا يعير للزبائن أى اهتمام واحترام؛ حيث يبث الأغانى الشعبية، وربما يتلفظ بألفاظ نابية تصدر عنه تجاه زملائه على سبيل المزاح، وعندما يلمح الزحام فى المحطة النهائية من بعيد يقرر إفراغ حمولته فى أى مكان والارتداد، تقدمنا بالعديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى، مطالبا بسيارات جديدة صلح للاستخدام الآدمى حتى لو طرأت بعض الزيادة فى الأجرة لكن بشرط أن تكون أكثر أمانًا، وخصوصا بعد إصابته من إحدى السيارات.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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