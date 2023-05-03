نائب: الرئيس السيسي حريص على مشاركة كل المصريين في صياغة مستقبل أفضل

وجه الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع القضايا المهمة التى تناولها فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى مؤكداً أن الرئيس السيسى فى كلمته أكد حرصه الحقيقى على مشاركة جميع المصريين فى صياغة مستقبل افضل لمصر وشعبها.



وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم إن الجلسة الافتتاحية الرائعة للحوار الوطنى أكدت النظرة الثاقبة للرئيس السيسى وإرادته بإحداث حراك سياسى واجتماعى بمشاركة وطنية من كافة القوى السياسية مؤكداً أن المناخ الديمقراطى الذى يجرى فى مصر حالياً نتاج إصرار من القيادة السياسية على المشاركة الفعالة والإيجابية لكل القوى السياسية، وسيكون له مردود كبير على الحياة السياسية فى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها

وأكد الدكتور محمد الصالحى أن الشعب المصرى لديه الآمال والطموحات فى أن مخرجات الحوار الوطنى سيكون لها دورها الكبير والايجابي فى مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية خاصة بعد نجاح الحوار الوطنى فى استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية، ومن ثم سيكون له نتائج ملموسة كبيرة على أرض الواقع.

وقال الدكتور محمد الصالحى إن الصورة المشرفة والتى تتم باحترافية للقائمين على الحوار الوطنى تؤكد جدية الحوار فى الوصول إلى أفضل المقترحات وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع دون استثناء مشيراً إلى أن الحوار الوطنى نجح فى صناعة حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب ومن ثم هذه الحالة تسهم بما لا يدع مجالاً للشك فى صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة، وخطوة لتحقيق خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة، من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار، والمشاركة فى صناعة مستقبل الوطن.