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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

يعرض الأطفال للصعق|سكان شارع خطاب عبدالوهاب في بشتيل يستغيثون من «كوفرية كهرباء» مكشوف

صدى البلد

اشتكى المواطن محمد حامد الونش ، المقيم بشارع خطاب عبد الوهاب متفرع من شارع سعد زغلول بشتيل البلد التابع لمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ”  التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود كوفريه كهرباء دون غطاء،  يُعرِّض حياة سكان المنطقة لخطر الصعق بالكهرباء.
 

ويقول فى رسالته : نشكو نحن سكان شارع خطاب عبد الوهاب متفرع من شارع سعد زغلول بشتيل البلد على ناصية الشارع كبابجى حسونه التابع الى محافظة الجيزة من وجود كوفريه دون غطاء، وتقدمت بشكاوى عديدة أوضحت فيها ما يترتب على ذلك من خطورة بالغة قد تؤدى إلى الصعق ، وطلبت المعاينة وعلاج الخلل وتركيب غطاء الكوفريه ولم يستجب أحد وفى كل مرة المسئول يقول صعدنا الشكوى والمعاينة خلال 72 ساعة على الأكثر ولم يتحرك أى مسئول أرجو إنقاذنا من كارثة محققة فى اسرع وقت خاصة أن الأطفال يلعبون بالكرة بجوار الكوفريه .

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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