معهد البنك الإسلامي للتنمية ينظم المنتدى العالمي17.. 10 مايو الجاري

ينظم معهد البنك الإسلامي للتنمية، المنتدى العالمي السابع عشر، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية الـ 48 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة من 10مايو إلى 13 مايو2023م تحت شعار "الحلول التجريبية لاقتصاد مرن"،بمشاركة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وجامعة عفت.



وسيشهد منتدى هذا العام إطلاق تقرير بعنوان "إطار العمل العشري لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وإستراتيجياتها، وهو مبادرة مشتركة بين معهد البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.

موضوعات الجلسات



وستعقد جلستا نقاش حول صياغة السياسات المناسبة لتوجيه تطبيق التقنيات المالية الجديدة للحد من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك، وستعرض الجلسة الأولى التطبيقات الحالية والمستقبلية للقسائم الرقمية، وتستكشف فرص الشراكة المحتملة للمساعدة في إنشاء مجتمع أكثر شمولاً من الناحية المالية، أما الجلسة الثانية تناقش تعزيز صندوق الصكوك كونه منتجاً يهدف إلى دعم النظم البيئية للتمويل الإسلامي في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.