برلماني: الحوار الوطني حدث تاريخي يؤكد عظمة وقوة ووحدة المصريين

قال النائب يونس عبدالرازق فرج، عضو مجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني جاءت في توقيت هام للغاية، وتعد بمثابة يوم تاريخي في مصر، كما أنها تفتح أفاقا واسعة لبناء الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نحلم بها جميعا كمصريين.

وأضاف "فرج" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لتبادل الأفكار والآراء والمقترحات بين كافة القوى السياسية المشاركة فيه، وهو ما ينعكس إيجابيا على مستقبل وطننا الغالي مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني سيخرج بمخرجات إيجابية وهامة تدعم مسيرة البناء والتنمية، وتساهم في مواجهة الظروف العالمية الصعبة الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع.

وأوضح النائب يونس عبدالرازق فرج، أننا أمام حدث تاريخي يؤكد عظمة وقوة ووحدة المصريين، وأننا جميعا على قلب رجل واحد لدينا إرادة وعزيمة للعبور ببلدنا إلى بر الأمان، وإكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي.