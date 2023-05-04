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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

عقوبة كهربا
عقوبة كهربا

أزمة كهربا  اشتعلت أزمة نجم النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا بعد صدور بيان صادم من وزارة الشباب والرياضة حول قرارات لجنة الانضباط والاستئناف في اتحاد الكرة قبل مباراة السوبر المصري .

في أزمة كهربا .. الاستئناف تعلق الإيقاف ووزارة الرياضة تصدم الأهلي

تفاصيل أزمة كهربا والأهلي

بدأت تفاصيل الأزمة عندما قررت لجنه الانضباط فى اتحاد الكرة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه بسبب أحداث مباراة القمة الأخيرة.


ولجأ النادي الأهلي بعدها الي الطعن على تشكيل لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة الأمر الذى أدي الي تعليق حسم عقوبة كهربا .

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي إقامة دعوي قضائية لحل لجنه الانضباط .

ولمتابعة المزيد حول عقوبة كهربا وموقف الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي:

كهربا النادي الأهلي بيان صادم من وزارة الشباب والرياضة لجنة الانضباط والاستئناف اتحاد الكرة قبل مباراة السوبر المصري

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