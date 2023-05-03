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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية يناقش ميزانية معرض اهلا رمضان

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إجتماعا لأعضاءه برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، للتصديق علي السحب من الاحتياطى النقدى للغرفة لتغطية مصاريف تكلفة معرض اهلا رمضان، والذى تم مده حتي بداية عيد الاضحي  طبقا للتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة للغرف التجارية.

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جاء ذلك بحضور  أعضاء مجلس الادارة، المهندس أحمد عثمان رئيس مجلس الادارة، إيهاب زهدى أمين الصندوق، جلال ابو الطاهر سكرتير المجلس، ومن الاعضاء سيد الكرسلى، اسامة العدوى، سعيد شعيب، على بركة، امال ابراهيم، دينا ياقوت.

وكانت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، قد مدت بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية معرض «أهلا رمضان» بحديقة الشيخ زايد نطاق حي ثالث، تحت إشراف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، احمد منصور وكيل وزارة التموين، وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية.

يضم المعرض كافة السلع الغذائية والتموينية واللحوم البيضاء والحمراء، بالإضافة إلى المنظفات وكافة ماتحتاجه الأسرة المصرية من منتجات، بأسعار مخفضة تصل لـ٣٠%.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن المعارض آلية من آليات مواجهة ارتفاع الاسعار، التي تهدف للتخفيف على المواطن، وتؤكد تكاتف القطاع الخاص والمجتمعات المدنية، مع الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط أسعارها.

وشدد على فتح غرفة العمليات، وتشكيل لجان تابعة للغرفة التجارية داخل المعرض تراقب الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية ومخزون سلعي يلبي احتياجات المواطنين.

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الغرفة التجارية بالإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة حادث تصادم بين سيارتين مديرية التموين والتجارة الداخلية

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