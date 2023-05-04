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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الخميس 4 مايو 2023 : ابتعد عن النميمة

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 4 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023: استقرار مالي وصحي ومهني

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 4 مايو 2023

كن مبدعًا في حياتك العاطفية للاستمتاع بها تمامًا، وفي العمل ستثبت أنك أفضل ما لديك واليوم من الناحية المالية هو يوم جيد بالنسبة لك، الأمراض البسيطة لا داعي للقلق.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون رومانسيًا ويجب أن تعطي مساحة شخصية للحبيب مما يعزز العلاقة، الخطأ الكبير الذي قد ترتكبه اليوم هو فرض رأيك على الحبيب.

توقعات برج الثور صحيا

حافظ على صحتك بتناول وجبة متوازنة غنية بالبروتينات والفيتامينات، يجب ألا يشارك مواليد برج الثور في أنشطة المغامرة ويجب عليهم أيضًا حمل الأدوية أثناء السفر.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

ابتعد عن القيل والقال واصطحب الفريق بأكمله معك، قد يحصل المؤلفون على عمل منشور اليوم، وبالمثل ، فإن أولئك الذين يعملون في مجالات التأمين والتسويق سيحصلون على فرص متعددة لإثبات قوتهم.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

تجنب التسوق لشراء سلع فاخرة اليوم، بدلا من ذلك ، وفر ليوم صعب، هذا ليس الوقت المناسب للاستثمار.

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