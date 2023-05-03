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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سعره بالدولار.. شاهد إلهام شاهين بفستان مثير في أستراليا

صدى البلد

تألقت الفنانة إلهام شاهين في أستراليا أثناء حضور الحفل الخيرى لمؤسسة "راعى مصر من أجل الخير" و مساعدة المحتاجين فى مصر وذلك برفقة مجموعة من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وهاني رمزي وغيرهم.

وتم تكريم الهام شاهين وظهرت بحفل التكريم  بفستان بسيط من تصميم العلامة التجارية الاسترالية Camilla، ويصل سعره إلى 849 دولارا أي ما يعادل 26 ألف جنيه، شاهده من موقع بيعه. 

 

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل "بطلوع الروح" في رمضان 2023، بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، دياموند بو عبود، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

 

النجمة الهام شاهين بطولة منة شلبي فستان مثير وإلهام شاهين اعمال الهام شاهين

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