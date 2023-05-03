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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف ناعيا عبد الله عصر : كان قامة قضائية ووطنية عظيمة

المستشار عبد الله
المستشار عبد الله عصر

نعى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.

وقال جمعة في بيان له : كان قامة قضائية ووطنية عظيمة سيادة وأسأل الله (عز وجل) له واسع الرحمة والمغفرة، مع خالص العزاء لأسرته وزملائه وللأسرة القضائية ومجلس الشيوخ الموقر.

واعتمد  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا اليوم الأربعاء  بتجديد تكليف الدكتورة منى حسين عبد الباقي محمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للبر بديوان عام الوزارة .

وقالت الوزارة إنه في إطار خطة وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ممثلة في أكاديمية الأوقاف الدولية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وفي ختام دورة "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي" المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 29/ 4/ 2023م حتى 3/ 5/ 2023م تم تكريم الدفعة الثامنة من الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي"، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم ( 80 ) إمامًا وواعظة، وذلك بحضور اللواء أحمد يسري مشرف الدورة، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

وخلال التكريم هنأ اللواء أ.ح أحمد يسري الأئمة والواعظات على إتمامهم هذه الدورة التدريبية الهامة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، كما نقل الدكتور/ أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة تحيات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وتقديره الكامل لهذا الجهد الكبير الذي تقوم به أكاديمية ناصر العسكرية عمومًا، وكلية الدفاع الوطني خصوصًا، من تثقيف وتوعية وتدريب؛ لإدراك واقعنا والوقوف على حقائق الأمور، وفهم الأحداث المحيطة بنا فهمًا صحيحًا يبدِّدُ أيَّ جهل معرفي، ويصوب أي انحرافٍ فكري.

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