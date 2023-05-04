تعديل مواصفات امتحانات الثانوية وتغيير عدد الأسئلة وحسم مصير التحسين.. قرارات عاجلة لوزير التعليم

حسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مصير امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بإعلان عددا من القرارات النهائية للرد على استفسارات ومطالب طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم المثارة على السوشيال ميديا .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما أعلنه وزير التربية والتعليم من قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لن تستجيب لمطلب تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي تم اعلانه اواخر فبراير الماضي

وقال وزير التربية والتعليم : لا تراجع عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعلن والذي ستبدأ يمقتضاه امتحانات الثانوية العامة من 12 يونيو المقبل.

تعديل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : بالنسبة للورقة الامتحانية، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

كما أكد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة حرصت على طمأنة طلاب الثانوية العامة وإطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرًا، واستعرض في هذا السياق نموذجًا توضيحيًا لورقة إجابة الطالب والذي يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، والبابل شيت، مؤكدًا أنه على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.

وأوضح الوزير أن ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ ، ب ، ج ، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية - الأجنبية) فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

كما أوضح الوزير أنه تم إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة، موضحًا أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

تعديل في عدد ونوع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

اللغة العربية : ومجموع درجاتها ٨٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٤ أسئلة مقالية مخصص لها ١٠ درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية ٥١ سؤالًا بمجموع ٧٠ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٥٥ سؤالًا

بالنسبة لمادة اللغات الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) ومجموع درجاتها ٥٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٣ أسئلة مخصص لها ٨ درجات، والموضوعية ٣٤ سؤالًا مخصص لها ٤٢ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٣٧ سؤالًا

اللغات الأجنبية الثانية ( الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية ) ومجموعها الكلي ٤٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لهما ٦ درجات والموضوعية ٢٩ سؤالًا مخصص لها ٣٤ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٣١ سؤالًا

المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) : مجموعها الكلي ٦٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا

المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) ومجموع درجاتها ٦٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا

مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها ٦٠ درجة، ٣٠ درجة لمادة الجبر والهندسة فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ١٨ سؤالًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على عدد ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالًا موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا

مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها ٦٠ درجة، ٣٠ درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات والموضوعية ١٨ سؤالاً مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالاً موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.

تدريب المعلمين والطلاب استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

تم تدريب عدد ۳۰۰ ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد، كما تم استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة، وبالنسبة لتدريب الطلاب على الامتحان

طرحت الوزارة نموذجًا استرشاديًا تدريبيًا في مواد الصف الثالث الثانوي العام لجميع الشعب، مشابه لمواصفات امتحان نهاية العام، بالإضافة إلى مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم؛ للتأكد من توافر الأعداد لكل الطلاب.

30% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة للمستويات العقلية العليا

قرر وزير التربية والتعليم أن تكون 30% من الاسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

قال وزير التعليم : بالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين وذلك لوضع التقييم النهائي، كما سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق؛ لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.

وأضاف : " سيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب، وعند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة وكذلك صورة البابل شيت الخاص به، وسيتم إجراء محاكاة التصحيح الإلكتروني أكثر من مرة؛ للتأكد من جودة نظام (سيستم) التصحيح".

وأشار الوزير إلى أنه تم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا للصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك الفصل الدراسي الثاني سيتم إلكترونيًا.

مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددًا من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش في الامتحانات، حيث تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي، والتشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش، و تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

حسم مصير عودة التحسين في الثانوية العامة

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن مقترح التحسين بالثانوية العامة ما زال معروضا للمناقشة ، ولم يصدر قرار رسمي ينص على عودة التحسين في الثانوية العامة حتى الآن.

زيادة مكافآت المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تقدمت لوزارة المالية بمقترح لزيادة مكافآت الثانوية العامة للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة.

واضاف وزير التربية والتعليم : طلبنا لكن مش هانوعد المعلمين بحاجة ماتحسمتش.

التعريب مستمر في الثانوية العامة هذا العام

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا خلل بمواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن التعريب مستمر فى امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس اللغات هذا العام