تعليق قوي من شبانة بعد الهجوم على بيراميدز بسبب المشاركة في السوبر المصري

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز تعرض لهجوم بعد موافقته على المشاركة في كأس السوبر المصري أمام الأهلي، بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في المباراة، مشيرًا إلى أن كل مؤسسة من حقها البحث عن مصالحها، لأسباب معلنة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "سبق وانسحبت عدة أندية من خوض لقاء كأس السوبر، وكذلك اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في كأس الرابطة، وكل نادٍ له الحرية في اتخاذ القرارات التي تناسبه من وجهة نظره، والأحكام دائمًا تكون وفقًا للنتائج المستقبلية".

وأضاف: "المشكلة ازدادات في الفترة الماضية بسبب تألق كهربا مع الأهلي وأصبح لاعبًا مؤثرًا ونجم الشباك في فريقه خلال الفترة الأخيرة، وفي النهاية الزمالك من حقه الانسحاب، ولم يتغير شيئًا بشأن كأس السوبر المصري، والمباراة في موعدها، وليس هناك مبرر لهجوم على بيراميدز".

وواصل: "البعض يقول أن بيراميدز اتفق مع الزمالك على عدم المشاركة في السوبر، من أجل وضع اتحاد الكرة في موقف صعب، لكن مُلاك النادي السماوي وجدوا أن هناك مصلحة للفريق في المشاركة، ومن حق بيراميدز اتخاذ القرار الذي يناسب مصلحته العليا، خصوصًا أن مالك النادي من الإمارات".

وزاد: "ما المانع من تواجد جماهير الزمالك في المباراة رغم أن بعضهم يريد إعادة التذاكر التي قاموا بشرائها، كما أن بيراميدز يسعى لتحقيق بطولة هو الآخر، في ظل عدم تحقيقه لأي لقب منذ إنشاء النادي رغم وصوله إلى نهائي الكونفدرالية قبل ذلك، وكذلك وصل لنهائي كأس مصر مرتين، وقد يكون هناك فرصة لتحقيق بطولة، كما أن بيراميدز قدم مستوى طيب في نهائي الكأس الأخير وخسر بصعوبة أمام الأهلي، كما أن مواجهة السوبر ستحظى بتغطية إعلامية كبيرة وستكون محل اهتمام كبير".

وأكمل: "كما أن بيراميدز يرغب في الفوز ببطولة على حساب الأهلي، خصوصا في ظل الحساسية بين الناديين، لذلك فأن النادي السماوي بحث عن مصلحته العليا فقط وهي المشاركة في لقاء السوبر، والهجوم عليهم غير مبرر مطلقا من جانب جماهير الزمالك".

وأتم: "بيراميدز لديه مخطط من الفوز ببطولة السوبر، ورفع قيمته التسويقية، حتى لو قاموا ببيع النادي قد يتم رفع القيمة المالية حال تحقيق كأس السوبر".