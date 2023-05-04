مكنش اتكلم.. تعليق ناري من شبانة على تصريحات حازم إمام

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم (جماهيرية)، لكنها تتنافي مع تواجده في موقع المسئولية، خصوصًا أنها تحميل تقليل للجنة التظلمات التي أصدرت القرارات الخاصة بتعليق جميع العقوبات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "حازم امام لم يكن موفقًا في تصريحاته، لأنه قلل من لجنة التظلمات الموجودة حاليًا، كان يجب عليه عدم الإدلاء بأي تصريحات، وهو موجود حاليا في موقع المسئولية".

وأضاف: "ربما الضغوط الجماهيرية على حازم إمام قد يكون لها تأثير على ما صرح به".