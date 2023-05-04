تقديم الإستقالة..قرار عاجل من لجنة الانضباط الأسبوع المقبل

أبدى الإعلامي محمد شبانة، دهشته من اقحام وزارة الشباب والرياضة في أزمة تشكيل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أنه سبق وأكدت الوزارة عدم تدخلها في أي أمور تخص أزمات اتحاد الكرة مع الأندية الرياضية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "وزارة الرياضة أصدرت بيانا رسميًا، ولا أعرف موجه لمن، خصوصًا بعد لجوء النادي الأهلي للقضاء الإداري، وانسحاب الزمالك من كأس السوبر، وسفر بيراميدز إلى الإمارات لخوض اللقاء".

وأضاف: "وزارة الرياضة كان لها دور في تشكيل لجنة الانضباط الحالية، بعد استقالة اللجنة السابقة، وطالبوا اتحاد الكرة بتشكيل لجنة جديدة".

وزاد: توقيت البيان الصادر غريب جدًا، وكان من الممكن أن يكون سند لبعض الأطراف، لكن الآن صدور هذا البيان لم يكن له داعي".

وأكمل: "رد الفيفا بشأن لجنة الانضباط سيتم استخدامه في القضاء الإداري للرد على دعوى النادي الأهلي".

واضاف: "التجاوز في حق اللجان القضائية غير مقبول، لعدم اسقاط الهيبة عن رجال القضاء، وأي قرار يصدر من جانبهم يتم انتقاده، ولجنة الانضباط الجديدة تفكر في الاستقالة، ولديهم اجتماع الاسبوع المقبل لمناقشة الموقف واعلان قرارهم".

وختم: "يجب احترام القرارات الصادرة من لجان الانضباط والتظلمات، والمستشار عادل الشوربجي رفض متابعة أي أمور تُخص القضايا، وهو لا يصدق ما يتعرض له من هجوم، وهو أحد شيوخ القضاة، يجب تقدير المسئولين".