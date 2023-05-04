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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لغط كبير.. تعليق قوي من شبانة على تصريحات محمد فضل بسبب كهربا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أثارت لغطًا كبيرًا في الوسط الرياضي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "تصريحات فضل بشأن لجنة التظلمات لا تليق مطلقًا، وتعني أن اللجنة بقيادة المستشار عادل الشوربجي موجهة".

وأضاف: "فضل لم يتحدث عن رأيه بشأن لجوء الأهلي للقضاء الإداري حول صحة تشكيل لجنة الانضباط، ونحترم فضل كثيرًا لأنه من الكوادر الإدارية التي سيكون لها مستقبل كبير".

وزاد: "سبق وحدثت مشكلة بين محمد فضل وكهربا، فهل بسبب هذه الأزمة، استغل فضل الموقف وقام بالإدلاء بتلك التصريحات، والبعض بدأ يفسر التصريحات على حسب الأهواء".

وأتم: "أرجو من الكوادر في كرة القدم المصرية، أن تعي جيدًا الوقت الحرج الذي تعيشه الرياضة المصرية، لأن معظم الأراء مبنية على العاطفة، وليس على الواقع الذي نعيشه".

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