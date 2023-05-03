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أخبار البلد

أبو العينين يشيد بكلمة الرئيس السيسي وبفعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين – وكيل مجلس النواب

النائب محمد أبو العينين:

  • الحوار الوطني عبور للمستقبل ورسالة للداخل والخارج بأن مصر تستكمل البناء والتنمية

أشاد النائب محمد أبو العينين – وكيل مجلس النواب – بفعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والروح التي شاهدها من جميع المشاركين من كافة طوائف الشعب، روح تحمل تحدي وفكر وإصرار وعمل على نجاح الحوار الوطني والخروج بأفكار ورؤي غير تقليدية للتحديات، كما أشاد بالكلمة التي وجهها الرئيس السيسي للمشاركين والتي أكد خلالها أن الحوار الوطني يستهدف صالح الوطن لوضع خارطة طريق لمستقبل يليق بمصر وأبنائها.

النائب محمد أبو العينين – وكيل مجلس النواب

الحوار الوطني

أكد النائب محمد أبو العينين أن الحوار الوطني تجربة وطنية فريدة من نوعها في الديمقراطية لم يشهدها العالم من قبل، والتي تضم كافة أبناء الوطن لاستثمار العقول المصرية في شتي القضايا، فالحوار الوطني عبور للمستقبل ويمثل رسالة للجميع في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية تتجه نحو استكمال مسيرتها في البناء والإصلاح والتنمية بمشاركة كل أبنائها.

وأوضح أبو العينين خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني - أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني فكرة عبقرية من قائد يبني ويطمئن المصريين على مستقبل بلادهم ويرسم ملامح الجمهورية الجديدة، حيث وفر كل الدعم لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية التي ترسخ قوة ووحدة المصريين وقدرتهم على إيجاد حلول لكافة التحديات.

وأضاف أبو العينين أن جميع المشاركين في الحوار الوطني من كافة طبقات المجتمع أحزاب وسياسيين واقتصاديين يشاركون وأعينهم على صالح الوطن ورفعته، هذه الحالة التي خلقها الرئيس السيسي لدي الجميع من أجل مستقبل مصر، فجميع المشاركين في الحوار الوطني أمام اختبار مهم من أجل المستقبل، لا بديل فيه عن النجاح.

النائب محمد أبو العينين – وكيل مجلس النواب

وأشار أبو العينين « في رأي أن الحوار الوطني الحدث الأهم في مصر حاليًا ويمثل فرصة للأحزاب والقوي السياسية للإعلان عن تواجدهم بفكر مختلف على أرض الواقع، فباب المشاركة مفتوح للجميع لوضع تصور وخطط جديدة تضع مصر في المكانة التي تستحقها، فالتغيرات التي يشهدها العالم حاليا إقليميا ودوليا من صراعات وتحديات اقتصادية كبيرة تحتاج إلي فكر وجهد صادق من الجميع، تحتاج لعقول تبدع لوضع رؤي مستقبلية تحقق نتائج سريعة في كافة القضايا.

وأوضح أبو العينين أن هناك إرادة قوية للرئيس السيسي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهو ما أكدته استجابة الرئيس لأولي إسهامات الحوار الوطني التشريعية مارس الماضي باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات .. فالرئيس اليوم بعث رسالة مهمة للمشاركين بأن عليكم أن تبدعوا وتفكروا للخروج بأفضل الحلول والنتائج التي تحقق تطلعات الشعب المصري وتطمئنهم على مستقبل بلدهم .

النائب محمد أبو العينين – وكيل مجلس النواب

وأضاف أبو العينين « كما قال الرئيس السيسي الإختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية» فالإختلاف وتنوع الفكر والرأي إثراء لقوة ومصلحة مصر، فالوطن باق والجميع إلي فناء، وعلى يقين أن الجميع سيبذل الجهد والعرق لإنجاح الحوار الوطني الذي يمثل فرصة للخروج بأفكار جديدة وببرنامج وطني لحل كافة الأزمات ووضع خارطة طريق لكافة التحديات خلال السنوات المقبلة .أ ش أ

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