هاني حتحوت: شريف إكرامي خرج من معركة المنشطات منتصرًا.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل صدور قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإيقاف شريف إكرامي لمدة شهرين؛ بسبب حصوله على المنشطات.

وأضاف حتحوت، خلال تقديم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا الإيقاف يعني توافر العديد من المؤشرات والدلائل؛ بأن إكرامي لم يكن متعمدًا تناول المنشطات، مؤكدًا أن شريف إكرامي خرج من هذه المعركة منتصرًا.

واستعرض الإعلامي هاني حتحوت، مساء اليوم الأربعاء، تعليق شريف إكرامي على هذه الواقعة، والذي أكد فيه أنه سيتناول الواقعة بالتفصيل، الفترة المقبلة، فيما أكد حتحوت أن إيقاف إكرامي شهرين رقم قليل جدًا.

وهنأ هاني حتحوت، شريف إكرامي، خلال تقديم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، بعد صدور قرار إيقافه لمدة شهرين فقط قائلاً: «مبروك شريف وترجع بألف سلامة، كان فيه خطأ وهو خطأ لم يكن متعمدًا من البداية».

