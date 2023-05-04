أحمد ناجي: محمد الشناوي الحارس الأول في مصر وكولر من أذكى المدربين

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري السابق، أن اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في بطولة السوبر المصري، هو شأن داخلي.

وتابع ناجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنت أتمنى مشاركة الزمالك ولكن في النهاية هو صاحب القرار".

وأضاف مدرب حراس مرمى الأهلي السابق: "كولر لديه كل المعلومات عن بيراميدز بعد مشاركته، وبالتالي لن يواجه أزمة وهو من أذكى المدربين القادرة على التعامل مع المواقف الطارئة".

وقال ناجي: "لم أفقد الثقة يوما ما في محمد الشناوي حارس الأهلي حتى في أوقات اهتزازه، وبالتالي هو يظل أفضل حراس المرمى في مصر بالوقت الحالي".

واستطرد: "محمد الشناوي يظل هو الحارس الأول في منتخب مصر، ومحمد صبحي حارس الزمالك، يستحق أن يكون الحارس الثاني في منتخب مصر بسبب شخصيته وقدراته، والكرة المصرية مُطمئنة بمركز حراسة المرمى".

واختتم: "الكرة الجماعية هي من ستحسم لقاء السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، وكولر يقود الفريق بشكل مثالي وسوف يكون صاحب الكلمة العليا بالسوبر".