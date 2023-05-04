غير مدروس.. تعليق غريب من نجم الزمالك السابق على قرار الانسحاب

أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك الأسبق، أنه قرار الزمالك بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري، غير مدروس على الإطلاق.

وتابع هشام يكن خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لماذا لم يتم خوض السوبر؟ بسبب كهربا ولديه الحق بسبب تأخر عقوبته لمدة 3 أشهر".

وأضاف: "حال لعب الأهلي مع الزمالك في الدوري وشارك كهربا في حال عدم إصدار قرار، هل سيتم الانسحاب من الدوري أيضًا؟".

واختتم يكن: "الزمالك خسر الفوز بمكافآت سواء كبطل أو وصيف بالإضافة إلى العلاقات مع دولة الإمارات، كان يجب أن يكون موقف ولكن ليس الانسحاب".