أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية

أخبار مصر.. بدأت الجلسة الأولى من الحوار الوطني بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين مؤكدا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي خلال افتتاح جلسات الحوار الوطني: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية

انطلقت قبل قليل أولى جلسات الحوار الوطني والتي تجمع كافة شركاء الوطن من رجال السياسة والرياضة والفن والاقتصاد وغيرها من الفئات.

وبدأت الجلسة الأولى بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين في الحوار الوطني مؤكدا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وأن الهدف هو الاتفاق على ما يحقق أحلام المصريين

الرئيس يدعو المشاركين في الحوار الوطني لاقتحام المشكلات وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى .

السيسي يستقبل وزير دفاع اليمن.. ويؤكد دعم مصر الأخوي الكامل للبلد الشقيق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق الركن "محسن الداعري"، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير اليمن بالقاهرة.

الحكومة تصدر قرارات هامة بشأن بعض محطات متعددة الأغراض والحاويات

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن استكمال إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة..

رئيس الوزراء يعلن عن مؤتمر صحفي عالمي خلال أيام .. تفاصيل

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشادة بالقرارات المهمة

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بينهم أبو العينين.. حضور كبير من رموز المجتمع في أولى جلسات الحوار الوطني

وصل عدد كبير من الحضور المشاركين، في الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني، الذي سيعقد بعد قليل، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، وسط مشاركة فعالة من جميع فئات الوطن.

التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.. إنجازات المشروع خلال 6 أعوام

التأمين الصحي الشامل، حلم بدأ كمشروع في بدايته ليتحول الي واقع ملموس علي الأرض، بعدما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارة البدء في المشروع القومي بمحافظة بورسعيد …

تتضمن إجازة للمرأة في القطاع العام والخاص.. تعديلات بقانون الطفل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها.. أهم رسائل رئيس الوزراء

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تأكيد عدة رسائل مهمة تضمنتها تصريحاته التليفزيونية، على رأسها التشديد على أن الدولة المصرية…

بعد انتشار الشائعات.. 11 علامة لاختيار البطيخ الجيد

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن علامات سلامة البطيخ وكيفية اختيار البطيخ الجيد والابتعاد عن البطيخ الفاسد، وذلك بعد جدلا واسعا أثاره البطيخ…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



خالد عبدالعزيز: حريصون على استيعاب جميع وجهات النظر لضمان الشمولية بالحوار الوطني

أكد المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي، أن لجان المحور ستكون حريصة على استيعاب كل وجهات النظر دون تدخل لضمان الشمولية في تناول القضايا المختلفة، والتي ستكون على أجندة المحور المجتمعي …

بسبب المسكنات .. طرق الوقاية من تقرحات الجهاز الهضمي | الدواء توضح

أوضحت هيئة الدواء المصرية بعض الطرق للوقاية من قرح الجهاز الهضمي المصاحبة لاستخدام المسكنات غير الستيرويدية.

ويجو: مصر الوجهة السياحية الأولى المفضلة للمسافرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نشر محرك البحث والرحلات ويجو "Wego" الذي يعد أحد أكبر محركات البحث والرحلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريراً يتضمن قائمة بالوجهات السياحية…

جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية.. صور

تمكن رجال الجمارك بمطار اسيوط الدولي برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن…

الحوار الوطني.. عمرو موسى: آن الأوان لإغلاق ملف المحبوسين احتياطيا بشكل كامل

وجه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري، الشكر لمجلس الحوار الوطني عـلى توجيه الدعوة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزير التعليم: السماح بقبول الطلبة العائدين من السودان في المدارس المصرية

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تابع ملف الطلاب المصريين الدارسين فى جمهورية السودان الشقيقة…

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

تشهد أولى جلسات الحوار الوطني المنعقدة الآن مشاركة عدد كبير من رجال الدولة ورموز الحركة المدنية والسياسية، والمجتمع المدني والنشطاء في العمل العام، وأيضا رموز الفن والرياضة…

ضياء رشوان : الحوار الوطني استغرق عامًا كاملًا لبناء جسور الثقة

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الحوار الوطني طرح وبإلحاح على لجانه تعديل مواد الحبس الاحتياطي، ومجلس النواب لديه مشروع قانون في هذا الملف…

عاجل .. 5500 جنيه الوزراء يحدد سعر ضمان لتوريد القطن

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام…

كأس السوبر .. مصر للطيران تنشر صورا للاعبي بيراميدز أثناء سفرهم |شاهد

نقلت مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة كأس السوبر المصري، على متن رحلة خاصة، اليوم الأربعاء، بعثة فريق بيراميدز إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي…