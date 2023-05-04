محمود سامي: نعمل على تحقيق توازن بين الاستثمارات العامة والخاصة

قال محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بـ الحوار الوطنى، إن الملف الاقتصادى مرتبط بشكل كبير بتلك المحاور، وهم سياسات المالية والتوزان الكلي، والعدالة الاجتماعية حول كيفية توزيع معدلات النمو. والاستثمارات العامة والخاصة.





واسترسل “محمود سامي” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”،: الاسثتمارات العامة والخاصة يتحكمان في معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، متابعا: الفترة الماضية كانت معظمها ترتيب محاور الفرعية داخل محور الاستثمارات العامة ، وكان هناك كم كبير من المقترحات بين الاستثمارات الخاصة والعامة وتأثيرهما المتبادل.



وأضاف سنعمل على فرز تلك المقترحات الفترة القادمة، خاصة أن الحوار لم يبدأ، وسنستمع لمقترحات الخبراء والأحزاب والمقررين والمقررين المساعدين.





وأوضح أن اللجنة ستعمل على تحقيق توازن بين الاستثمارات العامة والخاصة، وذلك نتيجة ختلاف المقترحات وتنوعها، مشيرا إلى أن الاستثمارات العامة أصبحت تستولى على مايقارب من 76% من إجمالي الاستثمارات في الخطة العامة.





