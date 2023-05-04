"سكرتير البحر الأحمر" يعلن توفير خط «سيرفيس» لنقل العمال لمجمع صناعات الغردقة

عقد اللواء محمد البندارى سكرتير عام البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مستثمري مجمع صناعات الغردقة بديوان عام المحافظة، معلنا عن قرب التعاقد مع شركة للنقل لتوفير خط سرفيس لنقل العاملين بالمصانع صباحا ومساءا للتخفيف العبء عن كاهلهم.

أشار البندارى إلى أنه في إطار خطة المحافظة لتعزيز التواصل مع المستثمرين وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم، سيتم عقد اجتماع دوري شهريا مع ممثلى هيئة التنمية الصناعية والمستثمرين لبحث وحل مشاكل الصناع أولاً بأول في مختلف الأنشطة الصناعية.

ناقش البندارى المشكلات التي تواجه اصحاب المصانع من استغلال المساحات الأمامية للمصنع، وعقد اتفاقات حكومية للمصانع لبيع منتجاتهم وايضا توفير قطعة أرض فضاء لعمل معارض ترويجية لبيع السلع للجمهور .

جدير بالذكر أن مجمع صناعات الغردقه يضم نحو 218 مصنعا وتم تشغيل 120 مصنعا حتى الآن وجارى التجهيز لفتح باقي المصانع.